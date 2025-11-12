Ausblick: VistaGen Therapeutics gewährt Anlegern Blick in die Bücher

VistaGen Therapeutics wird in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 13.11.2025 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel öffnen, das am 30.09.2025 abgelaufen ist.

Die Prognosen von 5 Analysten erwarten beim Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal im Durchschnitt -0,477 USD. Dies würde einen Verlust von 13,57 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal bedeuten, in welchem VistaGen Therapeutics -0,420 USD je Aktie vermeldete.

Auf der Umsatzseite erwarten 2 Analysten ein Plus von 100 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Durchschnittlich prognostizieren die Experten einen Umsatz von 0,4 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum waren noch 0,2 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Die Prognosen von 5 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Verlust je Aktie von -1,621 USD, gegenüber -1,670 USD je Aktie im Vorjahr. Beim Jahresumsatz erwarten 5 Analysten durchschnittlich 0,6 Millionen USD im Vergleich zu 0,5 Millionen USD im vorherigen Jahr.

Redaktion finanzen.at