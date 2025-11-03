Ausblick: Vital Farms öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Vital Farms präsentiert am 04.11.2025 die Bilanzzahlen zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel.

Die Schätzungen von 10 Analysten belaufen sich beim EPS auf durchschnittlich 0,300 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatten noch 0,160 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

In Sachen Umsatz gehen 10 Analysten für das vergangene Quartal von durchschnittlich 191,7 Millionen USD aus – eine Steigerung von 32,21 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte Vital Farms einen Umsatz von 145,0 Millionen USD eingefahren.

Beim Ausblick auf das Fiskaljahr belaufen sich die Schätzungen von 10 Analysten im Schnitt auf einen Gewinn je Aktie von 1,40 USD, gegenüber 1,18 USD je Aktie im Vorjahr. Auf der Umsatzseite prognostizieren 11 Analysten im Durchschnitt 773,0 Millionen USD, nachdem im Vorjahr 606,3 Millionen USD generiert worden waren.

Redaktion finanzen.at