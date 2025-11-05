Vitalhub Aktie
WKN DE: A2PXTX / ISIN: CA92847V5018
|
05.11.2025 07:01:06
Ausblick: Vitalhub öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal
Vitalhub gibt am 06.11.2025 die Zahlen für das am 30.09.2025 abgelaufene Quartal bekannt.
9 Analysten prognostizieren im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,037 CAD gegenüber 0,030 CAD im Vorjahresquartal.
11 Analysten gehen beim Umsatz im Schnitt von 28,2 Millionen CAD – das würde einem Zuwachs von 70,81 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entsprechen. Damals waren 16,5 Millionen CAD erwirtschaftet worden.
Insgesamt erwarten 8 Analysten für das aktuell laufende Fiskaljahr einen durchschnittlichen Gewinn von 0,115 CAD je Aktie, gegenüber 0,060 CAD je Aktie im Vorjahr. Den Jahresumsatz setzen 11 Analysten durchschnittlich auf 103,4 Millionen CAD fest. Im Vorjahr waren noch 68,6 Millionen CAD in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Vitalhub Corp Registered Shsmehr Nachrichten
|
05.11.25
|Ausblick: Vitalhub öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
|
22.10.25
|Erste Schätzungen: Vitalhub stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor (finanzen.net)
|
06.08.25
|Ausblick: Vitalhub stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor (finanzen.net)
|
23.07.25
|Erste Schätzungen: Vitalhub gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt (finanzen.net)
Analysen zu Vitalhub Corp Registered Shsmehr Analysen
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Vitalhub Corp Registered Shs
|5,95
|-3,25%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX geht leichter ins Wochenende -- DAX schließlich schwächer -- Wall Street schlussendlich im uneins -- Asiens Börsen letztlich in Rot
Der heimische Aktienmarkt fiel am Freitag zurück, während der deutsche Aktienmarkt sich abwärts bewegte. An der Wall Street ging es am Freitag in unterschiedliche Richtungen. An den Märkten in Fernost ging es zum Wochenende nach unten.