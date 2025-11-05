Ausblick: Vitalhub öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Vitalhub gibt am 06.11.2025 die Zahlen für das am 30.09.2025 abgelaufene Quartal bekannt.

9 Analysten prognostizieren im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,037 CAD gegenüber 0,030 CAD im Vorjahresquartal.

11 Analysten gehen beim Umsatz im Schnitt von 28,2 Millionen CAD – das würde einem Zuwachs von 70,81 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entsprechen. Damals waren 16,5 Millionen CAD erwirtschaftet worden.

Insgesamt erwarten 8 Analysten für das aktuell laufende Fiskaljahr einen durchschnittlichen Gewinn von 0,115 CAD je Aktie, gegenüber 0,060 CAD je Aktie im Vorjahr. Den Jahresumsatz setzen 11 Analysten durchschnittlich auf 103,4 Millionen CAD fest. Im Vorjahr waren noch 68,6 Millionen CAD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at