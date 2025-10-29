Ausblick: Volkswagen präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Volkswagen gibt am 30.10.2025 die Zahlen für das am 30.09.2025 abgelaufene Quartal bekannt.

4 Analysten schätzen, dass Volkswagen für das jüngste Quartal im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,007 USD vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 0,270 USD je Aktie erwirtschaftet.

Im abgelaufenen Quartal soll Volkswagen nach den Prognosen von 6 Analysten 91,89 Milliarden USD umgesetzt haben. Das entspricht einer Steigerung um 6,59 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 86,21 Milliarden USD umgesetzt worden.

Für das Fiskaljahr erwarten 20 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 1,91 USD im Vergleich zu 2,31 USD im Vorjahreszeitraum. Den Umsatz taxieren 20 Analysten durchschnittlich bei 376,82 Milliarden USD, gegenüber 351,18 Milliarden USD ein Jahr zuvor.

Redaktion finanzen.at