Vornado Realty Trust Aktie
WKN: 893899 / ISIN: US9290421091
|
02.11.2025 07:01:06
Ausblick: Vornado Realty Trust veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal
Vornado Realty Trust wird am 03.11.2025 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlichen, das zum 30.09.2025 abgelaufen ist.
3 Analysten prognostizieren im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,018 USD gegenüber -0,100 USD im Vorjahresquartal.
Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum soll Vornado Realty Trust in dem im September abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 0,73 Prozent verbucht haben. Den Umsatz sehen 5 Analysten durchschnittlich bei 440,0 Millionen USD im Vergleich zu 443,3 Millionen USD im Vorjahresquartal.
Die Prognosen von 3 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn je Aktie von 4,10 USD, gegenüber 0,040 USD je Aktie im Vorjahr. Beim Jahresumsatz erwarten 6 Analysten durchschnittlich 1,83 Milliarden USD im Vergleich zu 1,79 Milliarden USD im vorherigen Jahr.
