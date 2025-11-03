Ausblick: Voya Financial zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Voya Financial wird am 04.11.2025 die Geschäftsergebnisse zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal offenlegen.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich laut 14 Analysten für das vergangene Quartal auf durchschnittlich 2,27 USD je Aktie belaufen. Im Vorjahresviertel hatte Voya Financial 0,980 USD je Aktie erwirtschaftet.

Die Schätzungen von 5 Analysten gehen bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal im Schnitt von 1,99 Milliarden USD aus – das entspräche einem Plus von 1,57 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1,96 Milliarden USD in den Büchern standen.

Für das Fiskaljahr prognostizieren 14 Analysten im Durchschnitt einen Gewinn je Aktie von 9,01 USD, gegenüber 6,17 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 5 Analysten durchschnittlich auf 7,77 Milliarden USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 8,05 Milliarden USD erwirtschaftet wurden.

Redaktion finanzen.at