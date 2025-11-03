Voya Financial Aktie
WKN DE: A110V5 / ISIN: US9290891004
|
03.11.2025 07:01:06
Ausblick: Voya Financial zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel
Voya Financial wird am 04.11.2025 die Geschäftsergebnisse zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal offenlegen.
Der Gewinn je Aktie dürfte sich laut 14 Analysten für das vergangene Quartal auf durchschnittlich 2,27 USD je Aktie belaufen. Im Vorjahresviertel hatte Voya Financial 0,980 USD je Aktie erwirtschaftet.
Die Schätzungen von 5 Analysten gehen bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal im Schnitt von 1,99 Milliarden USD aus – das entspräche einem Plus von 1,57 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1,96 Milliarden USD in den Büchern standen.
Für das Fiskaljahr prognostizieren 14 Analysten im Durchschnitt einen Gewinn je Aktie von 9,01 USD, gegenüber 6,17 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 5 Analysten durchschnittlich auf 7,77 Milliarden USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 8,05 Milliarden USD erwirtschaftet wurden.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Voya Financial Incmehr Nachrichten
|
07:01
|Ausblick: Voya Financial zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
|
20.10.25
|Erste Schätzungen: Voya Financial stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor (finanzen.net)
|
04.08.25
|Ausblick: Voya Financial legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor (finanzen.net)
|
21.07.25
|Erste Schätzungen: Voya Financial öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
|
05.05.25
|Ausblick: Voya Financial stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor (finanzen.net)
Analysen zu Voya Financial Incmehr Analysen
Aktien in diesem Artikel
|Voya Financial Inc
|63,00
|-2,33%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX und DAX letztlich mit freundlichem Start in den November -- US-Börsen zum Handelsende uneins -- Börsen in Fernost letztlich höher
Der heimische Aktienmarkt begann den neuen Monat mit Aufschlägen. Der deutsche Markt zeigte sich am ersten Handelstag im November ebenso freundlich. Die US-Börsen wiesen unterschiedliche Vorzeichen aus. An den asiatischen Aktienmärkten ging es am Montag unterdessen ebenfalls nach oben.