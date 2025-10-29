Wabash National Aktie
Ausblick: Wabash National präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel
Wabash National lädt am 30.10.2025 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und wird dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlichen, das am 30.09.2025 endete.
Die Prognosen von 2 Analysten erwarten beim Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal im Durchschnitt -0,388 USD. Dies würde einen Gewinn von 94,85 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal bedeuten, in welchem Wabash National -7,530 USD je Aktie vermeldete.
Gegenüber dem Vorjahreszeitraum soll Wabash National in dem im September abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 17,78 Prozent erzielt haben. Den Umsatz sehen 2 Analysten durchschnittlich bei 381,5 Millionen USD. Im Vorjahresviertel waren noch 464,0 Millionen USD in den Büchern gestanden.
Für das aktuelle Fiskaljahr prognostizieren 2 Analysten im Schnitt einen Verlust je Aktie von -1,353 USD, gegenüber -6,400 im Vorjahr. Der Umsatz wird von 2 Analysten auf durchschnittlich 1,58 Milliarden USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 1,95 Milliarden USD generiert wurden.
