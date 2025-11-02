Wajax Aktie
WKN DE: A1H5J6 / ISIN: CA9307831052
|
02.11.2025 07:01:06
Ausblick: Wajax mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal
Wajax wird am 03.11.2025 das Zahlenwerk zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorstellen.
4 Analysten erwarten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,600 CAD. Im Vorjahresquartal waren 0,290 CAD je Aktie in den Büchern gestanden.
In Sachen Umsatz gehen 4 Analysten für das vergangene Quartal von durchschnittlich 510,6 Millionen CAD aus – eine Steigerung von 6,14 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte Wajax einen Umsatz von 481,0 Millionen CAD eingefahren.
Die Erwartungen von 4 Analysten für das laufende Fiskaljahr gehen von einem durchschnittlichen Gewinn von 2,65 CAD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor waren 1,97 CAD je Aktie erlöst worden. Beim Umsatz rechnen 4 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt mit insgesamt 2,16 Milliarden CAD, gegenüber 2,10 Milliarden CAD im Vorjahreszeitraum.
Redaktion finanzen.at
