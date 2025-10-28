Walvax Biotechnology Aktie
WKN DE: A1C9PK / ISIN: CNE100000WN2
|
28.10.2025 07:01:06
Ausblick: Walvax Biotechnology informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse
Walvax Biotechnology öffnet am 29.10.2025 die Bücher zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal.
1 Analyst erwartet beim EPS einen Gewinn von 0,070 CNY je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 0,050 CNY je Aktie erzielt worden.
Beim Umsatz erwartet insgesamt 1 Analyst eine Steigerung von 9,18 Prozent auf 768,2 Millionen CNY. Im Vorjahresviertel hatte Walvax Biotechnology noch 703,6 Millionen CNY umgesetzt.
1 Analyst gibt in Bezug auf das laufende Fiskaljahr eine Schätzung von einem Gewinn von 0,110 CNY je Aktie aus. Im Vorjahr waren 0,090 CNY je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz geht 1 Analyst für das aktuelle Fiskaljahr von 2,65 Milliarden CNY, gegenüber 2,81 Milliarden CNY im Vorjahreszeitraum, aus.
Redaktion finanzen.at
