Ausblick: Washington Trust Bancor gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Washington Trust Bancor präsentiert in der am 21.10.2024 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2024 endete.

Die Schätzungen von 3 Analysten belaufen sich im Durchschnitt auf 0,557 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatte Washington Trust Bancor ein EPS von 0,650 USD je Aktie vermeldet.

Den Umsatz betreffend erwartet 1 Analyst eine Verringerung von 49,63 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal. Hier liegt die Erwartung bei 47,9 Millionen USD gegenüber 95,0 Millionen USD im Vorjahrszeitraum.

Die Erwartungen von 3 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn von 2,38 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 2,82 USD je Aktie erlöst worden. Für den Umsatz rechnet 1 Analyst für das aktuelle Fiskaljahr mit insgesamt 189,2 Millionen USD, gegenüber 363,4 Millionen USD im Vorjahr.

