Ausblick: Waterdrop A gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Waterdrop A wird am 03.12.2025 die Geschäftsergebnisse zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal offenlegen.

Die Prognose von 1 Analyst für das im vergangenen Jahresviertel erwirtschaftete EPS beläuft sich auf 0,270 CNY je Aktie gegenüber 0,040 USD je Aktie im Vorjahresquartal.

Laut einer Schätzung von 1 Analyst wird der Umsatz für das abgeschlossene Quartal voraussichtlich 859,1 Millionen CNY betragen, verglichen mit 101,2 Millionen USD im gleichen Zeitraum des Vorjahres.

In Bezug auf das laufende Fiskaljahr haben 4 Analysten ihre Schätzungen abgegeben. Durchschnittlich erwarten die Experten einen Gewinn von 0,400 CNY je Aktie. Ein Jahr zuvor waren hier 0,140 USD je Aktie vermeldet worden. Beim Umsatz gehen 5 Analysten im Schnitt von insgesamt 3,36 Milliarden CNY aus im Gegensatz zu 385,2 Millionen USD Jahresumsatz im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at