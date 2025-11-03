Ausblick: Waters stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Waters wird am 04.11.2025 die Bilanz zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal präsentieren.

14 Analysten erwarten im Schnitt ein Ergebnis je Aktie von 3,21 USD. Das entspräche einem Zuwachs von 18,45 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, als 2,71 USD erwirtschaftet wurden.

Die Schätzungen von 13 Analysten gehen bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal im Schnitt von 781,0 Millionen USD aus – das entspräche einem Plus von 5,50 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 740,3 Millionen USD in den Büchern standen.

Für das Fiskaljahr erwarten 15 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 12,99 USD im Vergleich zu 10,71 USD im Vorjahreszeitraum. Den Umsatz taxieren 14 Analysten durchschnittlich bei 3,14 Milliarden USD, gegenüber 2,96 Milliarden USD ein Jahr zuvor.

Redaktion finanzen.at