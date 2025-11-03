Waters Aktie
WKN: 898123 / ISIN: US9418481035
|
03.11.2025 07:01:06
Ausblick: Waters stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor
Waters wird am 04.11.2025 die Bilanz zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal präsentieren.
14 Analysten erwarten im Schnitt ein Ergebnis je Aktie von 3,21 USD. Das entspräche einem Zuwachs von 18,45 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, als 2,71 USD erwirtschaftet wurden.
Die Schätzungen von 13 Analysten gehen bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal im Schnitt von 781,0 Millionen USD aus – das entspräche einem Plus von 5,50 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 740,3 Millionen USD in den Büchern standen.
Für das Fiskaljahr erwarten 15 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 12,99 USD im Vergleich zu 10,71 USD im Vorjahreszeitraum. Den Umsatz taxieren 14 Analysten durchschnittlich bei 3,14 Milliarden USD, gegenüber 2,96 Milliarden USD ein Jahr zuvor.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Waters Corp.mehr Nachrichten
|
07:01
|Ausblick: Waters stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor (finanzen.net)
|
30.10.25
|S&P 500-Papier Waters-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Waters von vor 10 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
|
23.10.25
|S&P 500-Titel Waters-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Waters-Investment von vor 5 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
|
20.10.25
|Erste Schätzungen: Waters gewährt Anlegern Blick in die Bücher (finanzen.net)
|
16.10.25
|S&P 500-Papier Waters-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Waters-Investment von vor 3 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
|
09.10.25
|S&P 500-Papier Waters-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Waters-Investment von vor einem Jahr verloren (finanzen.at)
|
02.10.25
|S&P 500-Papier Waters-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Waters-Investition von vor 10 Jahren eingebracht (finanzen.at)
|
25.09.25
|S&P 500-Titel Waters-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Waters-Investition von vor 5 Jahren eingebracht (finanzen.at)