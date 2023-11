Ausblick: Wayside Technology Group präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Wayside Technology Group präsentiert in der am 02.11.2023 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2023 endete.

Die Prognose von 1 Analyst erwartet beim Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal 0,660 USD. Dies würde einem Zuwachs von 11,86 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal entsprechen, in welchem Wayside Technology Group 0,590 USD je Aktie vermeldete.

Wayside Technology Group soll das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 85,4 Millionen USD abgeschlossen haben – davon geht 1 Analyst aus. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 11,99 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 76,3 Millionen USD erwirtschaftet worden waren.

Für das Fiskaljahr prognostiziert 1 Analyst einen Gewinn je Aktie von 2,52 USD, gegenüber 2,97 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 1 Analyst auf 338,7 Millionen USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 304,4 Millionen USD erwirtschaftet wurden.

Redaktion finanzen.at