WELL Health Technologies Aktie
WKN DE: A2JQV6 / ISIN: CA94947L1022
|
05.11.2025 07:01:06
Ausblick: WELL Health Technologies veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal
WELL Health Technologies wird am 06.11.2025 die Bilanz zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal präsentieren.
12 Analysten gehen im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 0,092 CAD aus. Im Vorjahresquartal war ein Verlust je Aktie von -0,330 CAD erwirtschaftet worden.
13 Analysten gehen im Schnitt von einer Umsatzsteigerung von 46,46 Prozent auf 368,7 Millionen CAD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 251,7 Millionen CAD in den Büchern gestanden.
Die Erwartungen von 11 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn von 0,346 CAD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 0,130 CAD je Aktie erlöst worden. Für den Umsatz rechnen 14 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr mit insgesamt 1,41 Milliarden CAD, gegenüber 919,7 Millionen CAD im Vorjahr.
Redaktion finanzen.at
