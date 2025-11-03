Ausblick: West Japan Railway Company stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

West Japan Railway Company gibt am 04.11.2025 die Zahlen für das am 30.09.2025 abgelaufene Quartal bekannt.

Die Prognose von 1 Analyst beläuft sich für das jüngste Jahresviertel auf ein EPS von 89,01 JPY je Aktie. Ein Jahr zuvor hatte bei West Japan Railway Company noch ein Gewinn pro Aktie von 66,55 JPY in den Büchern gestanden.

6 Analysten gehen im Schnitt von einer Umsatzsteigerung von 9,14 Prozent auf 445,95 Milliarden JPY aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 408,61 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Einen Ausblick auf das laufende Fiskaljahr geben 11 Analysten ab. Sie prognostizieren durchschnittlich einen Gewinn von 266,47 JPY je Aktie, gegenüber 240,08 JPY je Aktie im Vorjahreszeitraum. Den Jahresumsatz sahen 11 Analysten durchschnittlich bei 1.833,04 Milliarden JPY. Im Vorjahr waren 1.707,94 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at