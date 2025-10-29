Ausblick: Westlake Chemical Partners LP Partnership Units legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Westlake Chemical Partners LP Partnership Units wird in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 30.10.2025 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel öffnen, das am 30.09.2025 abgelaufen ist.

2 Analysten prognostizieren im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,440 USD gegenüber 0,510 USD im Vorjahresquartal.

Auf der Umsatzseite soll Westlake Chemical Partners LP Partnership Units 1 Analyst zufolge im vergangenen Quartal 303,0 Millionen USD verbucht haben. Das würde einer Umsatzsteigerung von 9,39 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis entsprechen. Damals hatte Westlake Chemical Partners LP Partnership Units 277,0 Millionen USD umsetzen können.

Auf das gesamte laufende Fiskaljahr blickend, rechnen 2 Analysten im Schnitt mit einem Gewinn von 1,36 USD je Aktie. Im Vorjahr war hier ein Gewinn von 1,77 USD je Aktie vermeldet worden. Den Umsatz taxiert 1 Analyst auf 1,15 Milliarden USD, gegenüber 1,14 Milliarden USD im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at