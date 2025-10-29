Ausblick: Westlake Chemical verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Westlake Chemical wird am 30.10.2025 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorstellen.

Im Durchschnitt erwarten 17 Analysten einen Quartalsgewinn je Aktie von 0,215 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Gewinn von 0,830 USD je Aktie vermeldet.

14 Analysten gehen im Schnitt von einer Umsatzabschwächung um 5,53 Prozent auf 2,94 Milliarden USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 3,12 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr erwarten 17 Analysten im Schnitt einen Verlust je Aktie von -0,327 USD, während im vorherigen Jahr noch 4,64 USD erwirtschaftet worden waren. In Bezug auf den Umsatz gehen 15 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 11,53 Milliarden USD umgesetzt werden, während es im Vorjahr noch 12,14 Milliarden USD waren.

