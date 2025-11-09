ETF Anlage mit 500 Euro Prämie! Jetzt OSKAR ETF starten und bis zu 500 Euro Prämie erhalten -W-

WKN DE: A3EHTW / ISIN: CA9609085076

09.11.2025 07:01:06

Ausblick: Westport Fuel Systems vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal

Westport Fuel Systems öffnet am 10.11.2025 die Bücher zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal.

4 Analysten prognostizieren im Schnitt einen Verlust je Aktie von -0,570 USD gegenüber -0,300 CAD im Vorjahresquartal.

Die durchschnittliche Umsatzprognose von 5 Analysten für das vergangene Quartal liegt bei 1,1 Millionen USD, während im Vorjahresquartal ein Umsatz von 90,4 Millionen CAD erzielt wurde.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr wird von 4 Analysten im Schnitt ein Verlust je Aktie von -2,300 USD prognostiziert. Im Vorjahr waren es -1,740 CAD je Aktie gewesen. Beim Umsatz schätzen 5 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 86,1 Millionen USD umgesetzt werden sollen, gegenüber 414,1 Millionen CAD im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at

Aktien in diesem Artikel

Westport Fuel Systems Inc Registered Shs 1,70 -2,63% Westport Fuel Systems Inc Registered Shs

