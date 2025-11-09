Westport Fuel Systems Aktie
WKN DE: A3EHTW / ISIN: CA9609085076
|
09.11.2025 07:01:06
Ausblick: Westport Fuel Systems vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal
Westport Fuel Systems öffnet am 10.11.2025 die Bücher zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal.
4 Analysten prognostizieren im Schnitt einen Verlust je Aktie von -0,570 USD gegenüber -0,300 CAD im Vorjahresquartal.
Die durchschnittliche Umsatzprognose von 5 Analysten für das vergangene Quartal liegt bei 1,1 Millionen USD, während im Vorjahresquartal ein Umsatz von 90,4 Millionen CAD erzielt wurde.
Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr wird von 4 Analysten im Schnitt ein Verlust je Aktie von -2,300 USD prognostiziert. Im Vorjahr waren es -1,740 CAD je Aktie gewesen. Beim Umsatz schätzen 5 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 86,1 Millionen USD umgesetzt werden sollen, gegenüber 414,1 Millionen CAD im Vorjahreszeitraum.
Redaktion finanzen.at
