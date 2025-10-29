Ausblick: Weyerhaeuser gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Weyerhaeuser lädt am 30.10.2025 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und wird dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlichen, das am 30.09.2025 endete.

10 Analysten schätzen im Schnitt, dass Weyerhaeuser im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von -0,077 USD je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch 0,040 USD je Aktie gewesen.

10 Analysten gehen im Schnitt von einer Umsatzabschwächung um 0,80 Prozent auf 1,67 Milliarden USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 1,68 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

Für das Fiskaljahr rechnen 11 Analysten im Durchschnitt mit einem Gewinn je Aktie von 0,083 USD, gegenüber 0,540 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 10 Analysten durchschnittlich auf 6,91 Milliarden USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 7,12 Milliarden USD generiert wurden.

Redaktion finanzen.at