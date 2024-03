Ausblick: Wheels Up Experience zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Wheels Up Experience wird am 07.03.2024 Zahlen zum jüngsten Quartal vorlegen, das am 31.12.2023 abgelaufen ist.

Die Schätzung von 1 Analyst beläuft sich beim EPS auf -2,600 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatten noch -4,274 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum soll Wheels Up Experience in dem im Dezember abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 4,45 Prozent verbucht haben. Den Umsatz sehen 1 Analyst bei 390,1 Millionen USD im Vergleich zu 408,3 Millionen USD im Vorjahresquartal.

Die Erwartung von 1 Analyst für das zu Ende gegangene Fiskaljahr geht von einem Verlust von -10,300 USD je Aktie aus. Ein Fiskaljahr zuvor waren -22,600 USD je Aktie erlöst worden. Beim Umsatz rechnet 1 Analyst für das jüngst abgelaufene Fiskaljahr mit insgesamt 1,49 Milliarden USD, gegenüber 1,58 Milliarden USD im Fiskalvorjahr.

