Ausblick: Whirlpool Of India verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel
Whirlpool Of India wird sich am 04.11.2025 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2025 beendeten Quartals äußern.
Die Schätzungen von 6 Analysten gehen beim Ergebnis je Aktie von durchschnittlich 4,28 INR aus. Damit hätte sich das EPS im Verhältnis zum Vorjahresergebnis um 4,39 Prozent erhöht. Damals waren 4,10 INR je Aktie in den Büchern gestanden.
Gegenüber dem Vorjahreszeitraum soll Whirlpool Of India in dem im September abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 2,47 Prozent erzielt haben. Den Umsatz sehen 11 Analysten durchschnittlich bei 17,55 Milliarden INR. Im Vorjahresviertel waren noch 17,13 Milliarden INR in den Büchern gestanden.
12 Analysten geben in Bezug auf das laufende Fiskaljahr Schätzungen von einem durchschnittlichen Gewinn von 36,87 INR je Aktie aus. Im Vorjahr waren 28,30 INR je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 12 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt von 85,52 Milliarden INR, gegenüber 79,19 Milliarden INR im Vorjahreszeitraum, aus.
