Ausblick: Wienerberger präsentiert Quartalsergebnisse

Wienerberger wird sich am 13.11.2025 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2025 beendeten Quartals äußern.

Die Schätzung von 1 Analyst beläuft sich auf 0,102 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatte Wienerberger ein EPS von 0,090 USD je Aktie vermeldet.

1 Analyst erwartet beim Umsatz eine Steigerung von 4,93 Prozent gegenüber dem im Vorjahresquartal erwirtschafteten Umsatz von 1,29 Milliarden USD. Demnach geht der Experte für das abgelaufene Quartal von einem Umsatz von 1,36 Milliarden USD aus.

Die Erwartungen von 7 Analysten für das laufende Fiskaljahr gehen von einem durchschnittlichen Gewinn von 0,501 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor waren 0,160 USD je Aktie erlöst worden. Beim Umsatz rechnen 6 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt mit insgesamt 5,45 Milliarden USD, gegenüber 4,88 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at