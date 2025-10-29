Ausblick: Willis Towers Watson öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Willis Towers Watson lädt am 30.10.2025 zur Finanzkonferenz und wird dort die Zahlen zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorlegen.

Die Schätzungen von 19 Analysten gehen durchschnittlich von einem EPS von 3,05 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel hatte Willis Towers Watson -16,440 USD je Aktie verloren.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal erwarten 15 Analysten eine durchschnittliche Verringerung von 0,63 Prozent auf 2,27 Milliarden USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 2,29 Milliarden USD erwirtschaftet worden.

Beim Ausblick auf das Fiskaljahr belaufen sich die Schätzungen von 19 Analysten im Schnitt auf einen Gewinn je Aktie von 16,96 USD, gegenüber -0,960 USD je Aktie im Vorjahr. Auf der Umsatzseite prognostizieren 15 Analysten im Durchschnitt 9,62 Milliarden USD, nachdem im Vorjahr 9,93 Milliarden USD generiert worden waren.

