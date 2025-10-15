Wipro Aktie

WKN: 938437 / ISIN: INE075A01022

15.10.2025 07:01:06

Ausblick: Wipro mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Wipro wird am 16.10.2025 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2025 – vorstellen.

Im Schnitt gehen 27 Analysten von einem Gewinn von 3,14 INR je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren 3,07 INR je Aktie erzielt worden.

Beim Umsatz gehen 34 Analysten von einem Zuwachs von 2,10 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal aus. Hier liegen die Prognosen bei durchschnittlich 227,69 Milliarden INR gegenüber 223,02 Milliarden INR im Vorjahrszeitraum.

Die Schätzungen von 44 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 12,75 INR. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 12,56 INR einfahren können. Beim Umsatz gehen 45 Analysten von durchschnittlich 910,29 Milliarden INR aus, nachdem im Vorjahr 890,88 Milliarden INR erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at

