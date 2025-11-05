Ausblick: WM Technology A legt Quartalsergebnis vor

WM Technology A gibt am 06.11.2025 die Zahlen für das am 30.09.2025 abgelaufene Quartal bekannt.

Die Schätzungen von 2 Analysten gehen beim Ergebnis je Aktie von durchschnittlich 0,035 USD aus. Damit hätte sich das EPS im Verhältnis zum Vorjahresergebnis um 16,67 Prozent erhöht. Damals waren 0,030 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite soll WM Technology A 2 Analysten zufolge im vergangenen Quartal im Schnitt 42,6 Millionen USD verbucht haben. Das würde einer Umsatzabschwächung von 8,59 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis entsprechen. Damals hatte WM Technology A 46,6 Millionen USD umsetzen können.

Für das Fiskaljahr erwarten 2 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,125 USD im Vergleich zu 0,080 USD im Vorjahreszeitraum. Den Umsatz taxieren 2 Analysten durchschnittlich bei 175,0 Millionen USD, gegenüber 184,5 Millionen USD ein Jahr zuvor.

