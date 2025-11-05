Ausblick: Wonderla Holidays zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Wonderla Holidays gibt am 06.11.2025 die Zahlen für das am 30.09.2025 abgelaufene Quartal bekannt.

Im Durchschnitt erwartet 1 Analyst einen Quartalsverlust je Aktie von -1,700 INR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Gewinn von 2,60 INR je Aktie vermeldet.

Beim Umsatz erwarten insgesamt 2 Analysten eine Steigerung von durchschnittlich 1,95 Prozent auf 687,0 Millionen INR. Im Vorjahresviertel hatte Wonderla Holidays noch 673,8 Millionen INR umgesetzt.

Für das Fiskaljahr erwarten 3 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 14,37 INR im Vergleich zu 18,61 INR im Vorjahreszeitraum. Den Umsatz taxieren 3 Analysten durchschnittlich bei 5,10 Milliarden INR, gegenüber 4,59 Milliarden INR ein Jahr zuvor.

