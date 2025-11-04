WSP Global Aktie
WKN DE: A1XBPS / ISIN: CA92938W2022
|
04.11.2025 07:01:06
Ausblick: WSP Global zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel
WSP Global wird sich am 05.11.2025 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2025 beendeten Quartals äußern.
Die Schätzungen von 12 Analysten belaufen sich beim EPS auf durchschnittlich 2,64 CAD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatten noch 1,63 CAD je Aktie in den Büchern gestanden.
11 Analysten erwarten im Schnitt einen Umsatz von 3,48 Milliarden CAD – das wäre ein Abschlag von 12,60 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 3,98 Milliarden CAD umgesetzt worden waren.
13 Analysten geben in Bezug auf das laufende Fiskaljahr Schätzungen von einem durchschnittlichen Gewinn von 9,51 CAD je Aktie aus. Im Vorjahr waren 5,40 CAD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 12 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt von 13,99 Milliarden CAD, gegenüber 16,17 Milliarden CAD im Vorjahreszeitraum, aus.
Redaktion finanzen.at
