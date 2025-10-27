Ausblick: Xinjiang Daqo New Energy A stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Xinjiang Daqo New Energy A wird am 28.10.2025 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlichen, das zum 30.09.2025 abgelaufen ist.

1 Analyst prognostiziert einen Verlust je Aktie von -0,170 CNY gegenüber -0,200 CNY im Vorjahresquartal.

Das vergangene Quartal soll Xinjiang Daqo New Energy A mit einem Umsatz von insgesamt 1,12 Milliarden CNY abgeschlossen haben – das erwartet 1 Analyst. Demnach hätte das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1,42 Milliarden CNY erwirtschaftet worden waren, um 21,49 Prozent verringert.

8 Analysten geben für das laufende Fiskaljahr Schätzungen von durchschnittlich -0,658 CNY je Aktie aus, das wäre mit Blick auf das Vorjahr ein Gewinn. Damals waren -1,270 CNY je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 7 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr von insgesamt 4,23 Milliarden CNY, gegenüber 7,41 Milliarden CNY im Vorjahreszeitraum, aus.

Redaktion finanzen.at