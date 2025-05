Ausblick: Xpeng legt Quartalsergebnis vor

Xpeng präsentiert in der am 21.05.2025 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.03.2025 endete.

3 Analysten prognostizieren im Schnitt einen Verlust je Aktie von -1,420 CNY gegenüber -0,200 USD im Vorjahresquartal.

Die durchschnittliche Umsatzprognose von 7 Analysten für das vergangene Quartal liegt bei 15,09 Milliarden CNY, während im Vorjahresquartal ein Umsatz von 911,0 Millionen USD erzielt wurde.

Die Erwartungen von 33 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Verlust von -1,548 CNY je Aktie. Ein Jahr zuvor waren -0,850 USD je Aktie erlöst worden. Für den Umsatz rechnen 38 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr mit insgesamt 82,50 Milliarden CNY, gegenüber 5,68 Milliarden USD im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at