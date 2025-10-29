Ausblick: Yageo präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Yageo wird am 30.10.2025 die Geschäftsergebnisse zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal offenlegen.

Die Prognosen von 9 Analysten belaufen sich für das jüngste Jahresviertel durchschnittlich auf ein EPS von 1,90 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor hatte bei Yageo noch ein Gewinn pro Aktie von 0,110 USD in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite erwarten 9 Analysten ein Plus von 13,53 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Durchschnittlich prognostizieren die Experten einen Umsatz von 1,11 Milliarden USD. Im Vorjahreszeitraum waren noch 981,9 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Für das aktuelle Fiskaljahr prognostizieren 13 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 7,18 USD, gegenüber 1,48 im Vorjahr. Der Umsatz wird von 12 Analysten auf durchschnittlich 4,29 Milliarden USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 3,79 Milliarden USD generiert wurden.

Redaktion finanzen.at