Yamato Holdings Aktie

Yamato Holdings für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 864712 / ISIN: JP3940000007

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Times + Sales
Börsenplätze
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
29.10.2025 07:01:06

Ausblick: Yamato verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Yamato gibt am 30.10.2025 die Zahlen für das am 30.09.2025 abgelaufene Quartal bekannt.

1 Analyst geht von einem Gewinn je Aktie von 17,65 JPY aus. Im Vorjahresquartal war ein Verlust je Aktie von -3,090 JPY erwirtschaftet worden.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal erwarten 5 Analysten eine durchschnittliche Steigerung von 6,94 Prozent auf 464,97 Milliarden JPY. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 434,78 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Für das Fiskaljahr rechnen 12 Analysten nun im Schnitt mit einem Gewinn je Aktie von 87,96 JPY im Vergleich zu 111,87 JPY im Vorjahr. Den Umsatz sehen 12 Analysten durchschnittlich bei 1.878,58 Milliarden JPY, gegenüber 1.762,70 Milliarden JPY im vorigen Jahr.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Yamato Holdings Co. Ltd.mehr Nachrichten