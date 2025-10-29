Ausblick: Yamato verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Yamato gibt am 30.10.2025 die Zahlen für das am 30.09.2025 abgelaufene Quartal bekannt.

1 Analyst geht von einem Gewinn je Aktie von 17,65 JPY aus. Im Vorjahresquartal war ein Verlust je Aktie von -3,090 JPY erwirtschaftet worden.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal erwarten 5 Analysten eine durchschnittliche Steigerung von 6,94 Prozent auf 464,97 Milliarden JPY. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 434,78 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Für das Fiskaljahr rechnen 12 Analysten nun im Schnitt mit einem Gewinn je Aktie von 87,96 JPY im Vergleich zu 111,87 JPY im Vorjahr. Den Umsatz sehen 12 Analysten durchschnittlich bei 1.878,58 Milliarden JPY, gegenüber 1.762,70 Milliarden JPY im vorigen Jahr.

Redaktion finanzen.at