Ausblick: Yangtze Optical Fibre and Cable Joint Stock präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Yangtze Optical Fibre and Cable Joint Stock öffnet am 23.08.2024 die Bücher zum am 30.06.2024 abgelaufenen Quartal.

Die Prognosen von 2 Analysten für das im vergangenen Jahresviertel erwirtschaftete EPS belaufen sich auf durchschnittlich 0,220 CNY je Aktie gegenüber 0,540 HKD je Aktie im Vorjahresquartal.

1 Analyst geht beim Umsatz von 3,30 Milliarden CNY – das würde einem Abschlag von 19,72 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entsprechen. Damals waren 4,11 Milliarden HKD erwirtschaftet worden.

Die Erwartungen von 2 Analysten für das laufende Fiskaljahr gehen von einem durchschnittlichen Gewinn von 0,695 CNY je Aktie aus. Ein Jahr zuvor waren 1,89 HKD je Aktie erlöst worden. Beim Umsatz rechnen 3 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt mit insgesamt 12,34 Milliarden CNY, gegenüber 14,65 Milliarden HKD im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at