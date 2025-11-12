Ausblick: Yatharth Hospital Trauma Care Services stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Yatharth Hospital Trauma Care Services wird sich am 13.11.2025 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2025 beendeten Quartals äußern.

1 Analyst schätzt, dass im abgelaufenen Quartal ein Ergebnis von 4,90 INR je Aktie eingefahren wurde. Das wäre ein Plus von 36,49 Prozent im Verhältnis zum EPS des Vorjahresviertels, als 3,59 INR je Aktie erzielt worden waren.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum soll Yatharth Hospital Trauma Care Services in dem im September abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 30,22 Prozent erzielt haben. Den Umsatz sehen 3 Analysten durchschnittlich bei 2,84 Milliarden INR. Im Vorjahresviertel waren noch 2,18 Milliarden INR in den Büchern gestanden.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr wird von 5 Analysten im Schnitt ein Gewinn je Aktie von 18,50 INR prognostiziert. Im Vorjahr waren es 14,72 INR je Aktie gewesen. Beim Umsatz schätzen 5 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 11,93 Milliarden INR umgesetzt werden sollen, gegenüber 8,80 Milliarden INR im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at