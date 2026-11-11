Yatra Online Aktie
WKN DE: A40BMB / ISIN: INE0JR601024
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11.11.2026 07:01:06
Ausblick: Yatra Online legt Quartalsergebnis vor
Yatra Online wird in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 12.11.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel öffnen, das am 30.09.2026 abgelaufen ist.
Die Schätzungen von 2 Analysten gehen durchschnittlich von einem EPS von 0,450 INR je Aktie aus. Im Vorjahresviertel hatte Yatra Online 0,910 INR je Aktie eingenommen.
4 Analysten rechnen durchschnittlich mit einem Umsatz von 2,25 Milliarden INR gegenüber 3,51 Milliarden INR im Vorjahresquartal – das entspräche einem Verlust von 35,89 Prozent.
4 Analysten geben in Bezug auf das laufende Fiskaljahr Schätzungen von einem durchschnittlichen Gewinn von 4,65 INR je Aktie aus. Im Vorjahr waren 2,98 INR je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 4 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt von 10,74 Milliarden INR, gegenüber 9,31 Milliarden INR im Vorjahreszeitraum, aus.
Redaktion Finanzen.net
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