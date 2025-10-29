Ausblick: Yifeng Pharmacy Chain öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Yifeng Pharmacy Chain präsentiert in der am 30.10.2025 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2025 endete.

Die Prognosen von 3 Analysten erwarten beim Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal im Durchschnitt 0,302 CNY. Dies würde einem Zuwachs von 16,15 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal entsprechen, in welchem Yifeng Pharmacy Chain 0,260 CNY je Aktie vermeldete.

Beim Umsatz erwarten insgesamt 2 Analysten eine Steigerung von durchschnittlich 5,71 Prozent auf 5,77 Milliarden CNY. Im Vorjahresviertel hatte Yifeng Pharmacy Chain noch 5,46 Milliarden CNY umgesetzt.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr gehen 18 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 1,45 CNY aus, während im Vorjahreszeitraum 1,26 CNY vermeldet worden waren. Beim Umsatz gehen 18 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 25,43 Milliarden CNY in den Büchern stehen werden, gegenüber 23,97 Milliarden CNY im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at