Ausblick: Yonghui Superstores gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Yonghui Superstores gibt am 31.10.2025 die Zahlen für das am 30.09.2025 abgelaufene Quartal bekannt.

Die Schätzung von 1 Analyst beläuft sich beim EPS auf -0,047 CNY je Aktie. Im Vorjahresquartal hatten noch -0,040 CNY je Aktie in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz erwarten insgesamt 2 Analysten im Schnitt eine Abschwächung von 20,62 Prozent auf 13,31 Milliarden CNY. Im Vorjahresviertel hatte Yonghui Superstores noch 16,77 Milliarden CNY umgesetzt.

12 Analysten geben für das laufende Fiskaljahr Schätzungen von durchschnittlich -0,079 CNY je Aktie aus, das wäre mit Blick auf das Vorjahr ein Gewinn. Damals waren -0,160 CNY je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 12 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr von insgesamt 57,79 Milliarden CNY, gegenüber 67,36 Milliarden CNY im Vorjahreszeitraum, aus.

Redaktion finanzen.at