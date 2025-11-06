YPF Sociedad Anonima Yacimientos Petroliferos Fiscales Aktie

Ausblick: YPF Sociedad Anonima Yacimientos Petroliferos Fiscales (D) 1 Vote mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

YPF Sociedad Anonima Yacimientos Petroliferos Fiscales (D) 1 Vote präsentiert am 07.11.2025 die Bilanzzahlen zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel.

4 Analysten erwarten im Schnitt ein Ergebnis je Aktie von 1078,19 ARS. Das entspräche einer Verringerung von 70,04 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, als 3598,61 ARS erwirtschaftet wurden.

Den Umsatz betreffend erwarten 5 Analysten einen Zuwachs von 30,47 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal. Hier liegen die Erwartungen bei durchschnittlich 6.495,24 Milliarden ARS gegenüber 4.978,20 Milliarden ARS im Vorjahrszeitraum.

Auf das gesamte laufende Fiskaljahr blickend, rechnen 8 Analysten im Schnitt mit einem Gewinn von 2626,17 ARS je Aktie. Im Vorjahr war hier ein Gewinn von 5298,50 ARS je Aktie vermeldet worden. Den Umsatz taxieren 9 Analysten durchschnittlich auf 24.972,28 Milliarden ARS, gegenüber 17.738,40 Milliarden ARS im Vorjahr.

Nachrichten zu YPF Sociedad Anonima Yacimientos Petroliferos Fiscales (D) 1 Votemehr Nachrichten

Analysen zu YPF Sociedad Anonima Yacimientos Petroliferos Fiscales (D) 1 Votemehr Analysen

