Ausblick: YUM! Brands gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

YUM! Brands stellt am 04.11.2025 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal vor.

Die Schätzungen von 27 Analysten gehen durchschnittlich von einem EPS von 1,49 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel hatte YUM! Brands 1,35 USD je Aktie eingenommen.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum soll YUM! Brands in dem im September abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 9,62 Prozent verbucht haben. Den Umsatz sehen 22 Analysten durchschnittlich bei 2,00 Milliarden USD im Vergleich zu 1,83 Milliarden USD im Vorjahresquartal.

Auf das gesamte laufende Fiskaljahr blickend, rechnen 30 Analysten im Schnitt mit einem Gewinn von 6,01 USD je Aktie. Im Vorjahr war hier ein Gewinn von 5,22 USD je Aktie vermeldet worden. Den Umsatz taxieren 25 Analysten durchschnittlich auf 8,13 Milliarden USD, gegenüber 7,55 Milliarden USD im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at