Yum China Holdings Aktie
WKN DE: A2ARTP / ISIN: US98850P1093
|
03.11.2025 07:01:06
Ausblick: Yum China zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal
Yum China wird am 04.11.2025 das Zahlenwerk zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorstellen.
4 Analysten prognostizieren im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,743 USD gegenüber 0,770 USD im Vorjahresquartal.
Die Schätzungen von 6 Analysten gehen bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal im Schnitt von 3,19 Milliarden USD aus – das entspräche einem Plus von 3,83 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 3,07 Milliarden USD in den Büchern standen.
31 Analysten geben in Bezug auf das laufende Fiskaljahr Schätzungen von einem durchschnittlichen Gewinn von 2,53 USD je Aktie aus. Im Vorjahr waren 2,33 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 32 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt von 11,75 Milliarden USD, gegenüber 11,30 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum, aus.
Redaktion finanzen.at
