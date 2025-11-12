Ausblick: Zealand Pharma A-S gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Zealand Pharma A-S wird am 13.11.2025 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2025 – vorstellen.

Die Schätzungen von 9 Analysten gehen beim Ergebnis je Aktie von durchschnittlich -8,000 DKK aus. Damit hätte sich das EPS im Verhältnis zum Vorjahresergebnis um 112,20 Prozent verringert. Damals waren -3,770 DKK je Aktie in den Büchern gestanden.

Das vergangene Quartal soll Zealand Pharma A-S im Schnitt mit einem Umsatz von insgesamt 24,2 Millionen DKK abgeschlossen haben – das erwarten 10 Analysten im Durchschnitt. Demnach hätte das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 4,4 Millionen DKK erwirtschaftet worden waren, um 447,96 Prozent gesteigert.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr gehen 15 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 89,65 DKK aus, während im Vorjahreszeitraum -16,240 DKK vermeldet worden waren. Beim Umsatz gehen 14 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 9,37 Milliarden DKK in den Büchern stehen werden, gegenüber 62,7 Millionen DKK im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at