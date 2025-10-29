Erste Schätzungen: Zealand Pharma A-S gewährt Anlegern Blick in die Bücher

Zealand Pharma A-S lädt voraussichtlich am 13.11.2025 zur Finanzkonferenz und wird dort die Zahlen zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorlegen.

9 Analysten schätzen im Schnitt, dass Zealand Pharma A-S für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -7,999 DKK vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -3,770 DKK je Aktie erwirtschaftet.

Beim Umsatz gehen 10 Analysten von einem Zuwachs von 423,76 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal aus. Hier liegen die Prognosen bei durchschnittlich 23,2 Millionen DKK gegenüber 4,4 Millionen DKK im Vorjahrszeitraum.

Die Erwartungen von 15 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn von 89,83 DKK je Aktie. Ein Jahr zuvor waren -16,240 DKK je Aktie erlöst worden. Für den Umsatz rechnen 14 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr mit insgesamt 9,39 Milliarden DKK, gegenüber 62,7 Millionen DKK im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at