Ausblick: Zhejiang Dingli Machinery präsentiert Quartalsergebnisse

Zhejiang Dingli Machinery wird in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 30.10.2025 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel öffnen, das am 30.09.2025 abgelaufen ist.

4 Analysten gehen in ihren Schätzungen von einem EPS von durchschnittlich 1,23 CNY aus. Im letzten Jahr hatte Zhejiang Dingli Machinery einen Gewinn von 1,25 CNY je Aktie eingefahren.

2 Analysten erwarten auf der Umsatzseite durchschnittlich eine Steigerung von 14,67 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 2,27 Milliarden CNY. Dementsprechend gehen die Experten bei Zhejiang Dingli Machinery für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 2,60 Milliarden CNY aus.

Für das Fiskaljahr rechnen 16 Analysten im Durchschnitt mit einem Gewinn je Aktie von 3,95 CNY, gegenüber 3,22 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 16 Analysten durchschnittlich auf 8,79 Milliarden CNY geschätzt, nachdem im Vorjahr 7,75 Milliarden CNY generiert wurden.

Redaktion finanzen.at