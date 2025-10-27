Ausblick: Zhejiang HangKe Technology A mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Zhejiang HangKe Technology A präsentiert am 28.10.2025 die Bilanzzahlen zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel.

2 Analysten gehen im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 0,210 CNY aus. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,170 CNY erwirtschaftet worden.

Auf der Umsatzseite prognostiziert 1 Analyst ein Plus von 40,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal. Der Analyst erwartet einen Umsatz von 1,09 Milliarden CNY. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 780,2 Millionen CNY umgesetzt.

Für das Fiskaljahr prognostizieren 7 Analysten im Durchschnitt einen Gewinn je Aktie von 0,980 CNY, gegenüber 0,540 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 7 Analysten durchschnittlich auf 3,96 Milliarden CNY geschätzt, nachdem im Vorjahr 2,95 Milliarden CNY erwirtschaftet wurden.

Redaktion finanzen.at