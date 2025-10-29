Zhejiang He Chuan Technology a Aktie
WKN DE: A406FU / ISIN: CNE100005R05
|
29.10.2025 07:01:06
Ausblick: Zhejiang He Chuan Technology A präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel
Zhejiang He Chuan Technology A wird am 30.10.2025 das Zahlenwerk zum am 30.09.2025 ausgelaufenen Quartal vorlegen.
1 Analyst prognostiziert einen Verlust je Aktie von -0,020 CNY gegenüber -0,350 CNY im Vorjahresquartal.
1 Analyst geht beim Umsatz von 273,3 Millionen CNY – das würde einem Zuwachs von 71,81 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entsprechen. Damals waren 159,0 Millionen CNY erwirtschaftet worden.
Für das aktuelle Fiskaljahr prognostiziert 1 Analyst einen Verlust je Aktie von -0,200 CNY, gegenüber -1,100 im Vorjahr. Der Umsatz wird von 1 Analyst auf 1,06 Milliarden CNY geschätzt, nachdem im Vorjahr 803,8 Millionen CNY generiert wurden.
