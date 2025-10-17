Ausblick: Zijin Mining Group präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Zijin Mining Group wird am 18.10.2025 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2025 – vorstellen.

3 Analysten schätzen im Schnitt, dass Zijin Mining Group im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,439 CNY je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch 0,380 HKD je Aktie gewesen.

Laut einer Schätzung von 1 Analyst wird der Umsatz für das abgeschlossene Quartal voraussichtlich 92,06 Milliarden CNY betragen, verglichen mit 87,03 Milliarden HKD im gleichen Zeitraum des Vorjahres.

Der Ausblick von 24 Analysten auf das laufende Fiskaljahr beläuft sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 1,72 CNY. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 1,31 HKD vermelden können. Auf der Umsatzseite belaufen sich die Erwartungen von 23 Analysten auf durchschnittlich 374,52 Milliarden CNY, nachdem im Vorjahr 328,79 Milliarden HKD in den Büchern standen.

