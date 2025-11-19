ZIM Integrated Shipping Services Aktie

ZIM Integrated Shipping Services für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2QNF3 / ISIN: IL0065100930

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Times + Sales
Börsenplätze
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
19.11.2025 07:01:06

Ausblick: ZIM Integrated Shipping Services stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

ZIM Integrated Shipping Services wird am 20.11.2025 das Zahlenwerk zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorstellen.

Die Prognosen von 4 Analysten erwarten beim Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal im Durchschnitt 0,766 USD. Dies würde einer Verringerung von 91,80 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal entsprechen, in welchem ZIM Integrated Shipping Services 9,34 USD je Aktie vermeldete.

4 Analysten erwarten im Schnitt beim Umsatz einen Abschlag von 37,20 Prozent gegenüber dem im Vorjahresquartal erwirtschafteten Umsatz von 2,77 Milliarden USD. Demnach gehen die Experten für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 1,74 Milliarden USD aus.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr gehen 7 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 2,90 USD aus, während im Vorjahreszeitraum 17,84 USD vermeldet worden waren. Beim Umsatz gehen 6 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 6,92 Milliarden USD in den Büchern stehen werden, gegenüber 8,43 Milliarden USD im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu ZIM Integrated Shipping Services Ltd. Registered Shsmehr Nachrichten