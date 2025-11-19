Ausblick: ZIM Integrated Shipping Services stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

ZIM Integrated Shipping Services wird am 20.11.2025 das Zahlenwerk zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorstellen.

Die Prognosen von 4 Analysten erwarten beim Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal im Durchschnitt 0,766 USD. Dies würde einer Verringerung von 91,80 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal entsprechen, in welchem ZIM Integrated Shipping Services 9,34 USD je Aktie vermeldete.

4 Analysten erwarten im Schnitt beim Umsatz einen Abschlag von 37,20 Prozent gegenüber dem im Vorjahresquartal erwirtschafteten Umsatz von 2,77 Milliarden USD. Demnach gehen die Experten für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 1,74 Milliarden USD aus.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr gehen 7 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 2,90 USD aus, während im Vorjahreszeitraum 17,84 USD vermeldet worden waren. Beim Umsatz gehen 6 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 6,92 Milliarden USD in den Büchern stehen werden, gegenüber 8,43 Milliarden USD im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at