Erste Schätzungen: ZIM Integrated Shipping Services zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

ZIM Integrated Shipping Services äußert sich voraussichtlich am 20.11.2025 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2025 abgelaufenen Quartals.

Die Prognosen von 5 Analysten erwarten beim Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal im Durchschnitt 0,835 USD. Dies würde einer Verringerung von 91,06 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal entsprechen, in welchem ZIM Integrated Shipping Services 9,34 USD je Aktie vermeldete.

Den Umsatz betreffend erwarten 5 Analysten eine Verringerung von 35,88 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal. Hier liegen die Erwartungen bei durchschnittlich 1,77 Milliarden USD gegenüber 2,77 Milliarden USD im Vorjahrszeitraum.

In Bezug auf das laufende Fiskaljahr haben 8 Analysten ihre Schätzungen abgegeben. Durchschnittlich erwarten die Experten einen Gewinn von 2,94 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren hier 17,84 USD je Aktie vermeldet worden. Beim Umsatz gehen 7 Analysten im Schnitt von insgesamt 6,95 Milliarden USD aus im Gegensatz zu 8,43 Milliarden USD Jahresumsatz im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at