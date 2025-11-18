Ausblick: Zinzino B informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse

Zinzino B lädt am 19.11.2025 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und wird dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlichen, das am 30.09.2025 endete.

1 Analyst geht von einem Gewinn je Aktie von 1,72 SEK aus. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 1,24 SEK erwirtschaftet worden.

1 Analyst erwartet auf der Umsatzseite eine Steigerung von 55,85 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 504,8 Millionen SEK. Dementsprechend geht der Experte bei Zinzino B für das abgelaufene Quartal von einem Umsatz von 786,7 Millionen SEK aus.

Für das Fiskaljahr prognostiziert 1 Analyst einen Gewinn je Aktie von 6,80 SEK, gegenüber 4,95 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 1 Analyst auf 3,19 Milliarden SEK geschätzt, nachdem im Vorjahr 2,09 Milliarden SEK erwirtschaftet wurden.

Redaktion finanzen.at