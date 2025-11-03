Ausblick: Zoetis A stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Zoetis A wird am 04.11.2025 die Geschäftsergebnisse zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal offenlegen.

Die Prognosen von 13 Analysten erwarten beim Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal im Durchschnitt 1,62 USD. Dies würde einem Zuwachs von 8,00 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal entsprechen, in welchem Zoetis A 1,50 USD je Aktie vermeldete.

Die Schätzungen von 12 Analysten bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal belaufen sich durchschnittlich auf 2,41 Milliarden USD – ein Plus von 0,92 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Zoetis A 2,39 Milliarden USD erwirtschaften konnte.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr gehen 16 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 6,35 USD aus, während im Vorjahreszeitraum 5,47 USD vermeldet worden waren. Beim Umsatz gehen 15 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 9,51 Milliarden USD in den Büchern stehen werden, gegenüber 9,26 Milliarden USD im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at