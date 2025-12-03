Ausblick: Zumiez stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Zumiez wird am 04.12.2025 die Bilanz zum am 31.10.2025 abgelaufenen Quartal präsentieren.

3 Analysten erwarten beim EPS im Schnitt einen Gewinn von 0,266 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 0,060 USD je Aktie erzielt worden.

Beim Umsatz gehen 3 Analysten von einem Zuwachs von 4,98 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal aus. Hier liegen die Prognosen bei durchschnittlich 233,5 Millionen USD gegenüber 222,5 Millionen USD im Vorjahrszeitraum.

Insgesamt erwarten 3 Analysten für das aktuell laufende Fiskaljahr einen durchschnittlichen Gewinn von 0,423 USD je Aktie, gegenüber -0,090 USD je Aktie im Vorjahr. Den Jahresumsatz setzen 3 Analysten durchschnittlich auf 918,6 Millionen USD fest. Im Vorjahr waren noch 889,2 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at