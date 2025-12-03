Zumiez Aktie
WKN: A0EATL / ISIN: US9898171015
|
03.12.2025 07:01:06
Ausblick: Zumiez stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor
Zumiez wird am 04.12.2025 die Bilanz zum am 31.10.2025 abgelaufenen Quartal präsentieren.
3 Analysten erwarten beim EPS im Schnitt einen Gewinn von 0,266 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 0,060 USD je Aktie erzielt worden.
Beim Umsatz gehen 3 Analysten von einem Zuwachs von 4,98 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal aus. Hier liegen die Prognosen bei durchschnittlich 233,5 Millionen USD gegenüber 222,5 Millionen USD im Vorjahrszeitraum.
Insgesamt erwarten 3 Analysten für das aktuell laufende Fiskaljahr einen durchschnittlichen Gewinn von 0,423 USD je Aktie, gegenüber -0,090 USD je Aktie im Vorjahr. Den Jahresumsatz setzen 3 Analysten durchschnittlich auf 918,6 Millionen USD fest. Im Vorjahr waren noch 889,2 Millionen USD in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.at
